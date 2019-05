O premier indiano faz o discurso da vitória na sede do BJP, em Nova Délhi

Os nacionalistas hindus do primeiro-ministro Narendra Modi conquistaram uma esmagadora maioria no Parlamento, com 303 cadeiras, nas eleições legislativas na Índia - apontam resultados definitivos publicados nesta sexta-feira (24).

O Bharatiya Janata Party (BJP) obteve o melhor resultado de sua história, pulverizando o rival. O Partido do Congresso, sigla de Rahul Gandhi, obteve apenas 52 deputados.

