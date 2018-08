O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Agosto de 2018 11:10 16. Agosto 2018 - 11:10

(2017) O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita

O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, foi reeleito para um novo mandato de cinco anos com 67,17% dos votos no segundo turno de 12 de agosto, anunciou nesta quinta-feira o ministro da Administração Territorial.

A participação no segundo turno foi de 34,54%, informou o ministro Mohamed Ag Erlaf ao canal de televisão público ORTM. O opositor Soumaila Cissé recebeu 32,83% dos votos.

Keita iniciará o novo mandato no dia 4 de setembro com um objetivo prioritário: aplicar o acordo de paz concluído em 2015 com a rebelião da maioria tuaregue, em uma país que permanece sob a ameaça dos extremistas, apesar de cinco anos de intervenções militares internacionais.

Em 2013, os mesmos candidatos se enfrentaram no segundo turno e Keita foi eleito com 77,6% dos votos.

Poucas horas antes do anúncio dos resultados, não era possível acessar a internet nos telefones celulares das principais operadoras do país.

Entre os dois turnos da eleição, os observadores da UNião Europeia no Mali pediram às autoridades que não limitassem a liberdade de expressão, assim como garantias ao acesso sem obstáculos à internet e às redes sociais.

