O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Setembro de 2018 13:03 27. Setembro 2018 - 13:03

Vários foguetes foram lançados nesta quinta-feira (27) na direção do presidente afegão, Ashraf Ghani, quando ele visitava a província de Ghazni, no leste do país, sem deixar feridos - disseram fontes oficiais.

"O presidente Ghani estava dentro do palácio do governador, quando dispararam os foguetes", disse à AFP um porta-voz do governador, Aref Noori.

Segundo um funcionário da Polícia provincial, Ali Mohseni, "um foguete caiu a entre 200 e 300 metros do palácio do governador".

Ao todo, foram disparados três foguetes, acrescentou a mesma fonte.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português