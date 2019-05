O presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, propôs neste domingo (19) que as eleições legislativas antecipadas, convocadas após o escândalo envolvendo o partido de extrema direita FPÖ, sejam realizadas em setembro.

"Eu defendo que as novas eleições sejam realizadas em setembro, se possível no início do mês", disse Van der Bellen depois de se encontrar com o primeiro-ministro Sebastian Kurz.

O processo legal para definir a data exata das eleições se desenvolverá nas próximas semanas, e o presidente anunciou que se reunirá com os outros líderes políticos.

O conservador Kurz anunciou no sábado o fim do seu governo de coalizão com o FPÖ após o escândalo que levou à renúncia de seu número dois, Heinz-Christian Strache, do partido de extrema direita.

A decisão foi tomada após revelação feita pela imprensa de um vídeo, no qual Strache promete contratos públicos à suposta sobrinha de um oligarca russo em troca de verbas para a campanha eleitoral.

O "caso Ibiza", lugar da gravação, explodiu na sexta-feira à noite.

A revista alemã "Der Spiegel" e o jornal "Suddeutsche Zeitung" publicaram na sexta-feira em seus sites fragmentos de uma gravação com câmera oculta de uma reunião que teria acontecido meses antes das eleições parlamentares de 2017 na Áustria. Foi quando o Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) chegou ao poder.

