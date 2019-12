(Arquivo) O presidente do Chile, Sebastián Piñera

As vítimas de "violações" dos direitos humanos durante os quase dois meses de crise social no Chile receberão "assistência" estatal, enquanto avançam as investigações judiciais para estabelecer a "verdade e justiça" - disse o presidente Sebastián Piñera nesta terça-feira (10).

No Dia Internacional dos Direitos Humanos, Piñera lamentou "a morte de 24 compatriotas" e os milhares de chilenos feridos, destacando o compromisso de seu governo de "prestar toda a assistência que for necessária para aquelas pessoas que sofreram as consequências de violações dos direitos humanos".

Embora não tenha divulgado detalhes, dias atrás o governo se comprometeu a prestar ajuda às vítimas de lesões oculares. Elas receberão tratamento e prótese, nas situações em que isso se faça necessário, e sem custos.

"Nos últimos 52 dias, tivemos conhecimento de muitos casos, de denúncias de atropelos aos direitos humanos. Cada uma delas dói em nós", afirmou o presidente.

Ele garantiu ainda que, além da busca pela verdade e pela justiça, é preciso fazer "um grande esforço de educação e de cultura" para que o Chile tenha "uma verdadeira cultura dos direitos humanos".

Segundo o Instituto Nacional dos Direitos Humanos, 3.449 pessoas ficaram feridas, sendo 352 com lesões oculares, e há 1.383 casos de violação dos direitos humenos, com 192 denúncias de violência sexual, e 405, por tortura.

A organização Human Rights Watch (HRW) constatou "graves" violações dos direitos humanos por parte das forças policiais, o que também foi denunciado pela Anistia Internacional.

Já a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) afirmou que "não há dúvida" de que houve violações em meio às manifestações em massa.

Na segunda-feira, o presidente apresentou uma agenda "antiabusos" para aumentar as sanções contra o crime de conluio, em resposta à sensação de impunidade expressa pelos chilenos ao longo da crise deflagrada em 18 de outubro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram