Este conteúdo foi publicado em 25 de Julho de 2018 15:47 25. Julho 2018 - 15:47

O presidente Xi Jinping discursa em um fórum de negócios durante a reunião de cúpula do Brics

O presidente chinês, Xi Jinping, advertiu nesta quarta-feira, na cúpula dos países emergentes, sobre o "duro golpe" que representa o protecionismo para o comércio mundial.

"O unilateralismo e o protecionismo progridem e representam um duro golpe ao multilateralismo", declarou Xi na abertura da reunião de cúpula do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

"É uma guerra na qual não há vencedores", acrescentou.

Nos últimos meses, o presidente americano Donald Trump declarou guerra a seus principais concorrentes comerciais, como China, Rússia e Uniào Europeia.

Nesta quarta, Trump classificou de "maliciosas" as práticas comerciais chinesas, em sua mais recente crítica à segunda economia do mundo em meio à guerra comercial que travam as duas partes.

"A China atinge nossos agricultores, que sabem que eu os amo e respeito, como uma forma de conseguir que eu continue permitindo que eles tirem vantagem dos Estados Unidos", tuitou Trump.

"Estão sendo maliciosos em sua tentativa fracassada. Estamos sendo legais - até agora! A China ganhou 517 bilhões de nós ano passado", acusou.

