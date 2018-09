O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O cofundador do Alibaba Jack Ma, em uma reunião com o primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-ocham, em Bangcoc, em 18 de abril de 2018

Jack Ma, presidente e cofundador da gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba, anunciou sua aposentadoria a partir de segunda-feira, em uma entrevista publicada nesta sexta pelo New York Times.

Sua saída "não é o fim de uma era, mas o começo de uma era", disse ao jornal americano o homem mais rico da China, que em 1999 foi um dos fundadores do Alibaba, que logo se tornou um mastodonte tecnológico presente não só no comércio eletrônico mas também na computação em nuvem, no entretenimento e nos meios de comunicação.

Também esteve por trás do serviço de pagamento Alipay, que ajudou a transformar a forma como os chineses fazem suas compras e pagam por elas.

Segundo a última edição da revista Forbes, a fortuna deste ex-professor de inglês é estimada em 36,5 bilhões de dólares, situando-o na 21ª posição no mundo.

Na segunda-feira, dia de sua aposentadoria, fará 54 anos.

Em 2014, a Alibaba realizou em Wall Street a maior entrada na bolsa de valores da história, ao arrecadar 25 bilhões de dólares.

Jack Ma planeja se concentrar a partir de agora em projetos filantrópicos de educação, mas continuará assessorando o grupo, disse ao New York Times.

A empresa anunciou no fim de agosto um aumento do faturamento trimestral de 61%, chegando a 80,9 bilhões de yuans (12,2 bilhões de dólares), impulsada por fortes rendimentos por publicidade, mas também por seus investimentos na "nuvem", em entretenimento e em lojas on-line.

