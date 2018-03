O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Setembro de 2015 22:13 21. Setembro 2015 - 22:13

O presidente da Guatemala, Alejandro Maldonado, na Cidade da Guatemala, no dia 14 de setembro de 2015

O presidente da Guatemala, Alejandro Maldonado, de 79 anos, saiu do hospital, nesta segunda-feira, depois de ser operado de emergência do joelho direito por uma lesão ocorrida na última sexta - informou uma fonte da presidência.

"O senhor presidente recebeu alta hoje, e sua evolução é satisfatória", disse à AFP um porta-voz da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que pediu para não ser identificado.

Depois da cirurgia no Centro Médico Militar da capital, Maldonado permanecerá em recuperação por cerca de quatro semanas, disse a mesma fonte, esclarecendo que a lesão não vai atrapalhar sua agenda de trabalho.

O novo chefe de Estado assumiu em 3 de setembro e fica no governo até janeiro de 2016 para concluir o período constitucional de Otto Pérez, que renunciou ao cargo por um escândalo de fraude fiscal.

Desde abril passado, a Guatemala se encontra mergulhada em uma crise política, quando foi desmantelada uma rede criminosa de fraude fiscal do país.

Depois do escândalo, a Justiça abriu um processo penal contra o ex-presidente Pérez, que permanece detido no quartel militar Matamoros, no centro da capital.

O escândalo também provocou em maio a renúncia da ex-vice-presidente Roxana Baldetti, na prisão desde 21 de agosto.

