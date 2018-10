O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Outubro de 2018 17:15 10. Outubro 2018 - 17:15

O presidente de Cuba, Díaz-Canel Miguel, estreou nesta quarta-feira no Twitter com uma mensagem de continuidade, mas confirmando uma mudança de estilo em comparação com seus antecessores Fidel e Raúl Castro.

"Estamos em La Demajagua, o lugar que soma sentimentos patrióticos #SomosCuba e #SomosContinuidad", escreveu em seu primeiro tuite Díaz-Canel, de 58 anos, que assumiu o cargo em 19 de abril, sucedendo os irmãos Castro.

Nem Fidel, antes de sua morte em 2016, nem Raúl abriram contas oficiais no Twitter.

Para a sua estreia nesta rede social, o líder cubano escolheu o dia em que os cubanos comemoram o 150º aniversário do "Grito de Yara", que lembra o início da guerra de independência contra o colonialismo espanhol em 1868, na fazenda "La Demajagua"(sudeste).

Na mesma rede social, o ministério das Relações Exteriores de Cuba deu "boas-vindas à conta oficial no Twitter do presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros (...), no 150º aniversário das lutas pela independência".

Em sua biografia no Twitter, o presidente cubano se diz "comprometido com as ideias de Martí (o herói nacional José Martí) de Fidel e Raúl".

Sob seu governo, que considera a informatização da sociedade cubana uma prioridade, a comunicação presidencial ganhou nova vida no país.

De acordo com observadores, esta estratégia aproximar o líder cubano a uma população que ainda o conhece pouco, e que não desfruta da legitimidade de seus antecessores poderosos.

