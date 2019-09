O presidente de Israel vai se reunir, nesta segunda-feira à noite, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu principal adversário, Benny Gantz, para pedir a formação de um governo de união, informou seu gabinete.

O presidente Reuven Rivlin anunciou em comunicado que convidou os dois candidatos para uma reunião, com o objetivo de tentar formar um Executivo após as eleições legislativas da semana passada, que não tiveram um vencedor claro.

Rivlin consultou previamente as várias formações políticas com representação no Parlamento, para ouvir suas recomendações sobre quem deveria formar o próximo governo.

O partido Azul-branco (centro) de Benny Gantz conquistou 33 assentos nas eleições de 17 de setembro, enquanto o Likud de Benjamin Netanyahu (direita) elegeu 31 deputados.

Netanyahu e Gantz defenderam a formação de um governo de união.

No entanto, Gantz disse que deveria liderá-lo, porque seu partido foi o primeiro nas eleições.

A situação chegou a gerar especulações sobre a realização de novas eleições, que seriam as terceiras em um ano, mas Rivlin afirmou que fará tudo ao seu alcance para evitar a convocação de uma nova votação.

