2 de Outubro de 2018

O cenário econômico global continua positivo, com instabilidade em apenas alguns mercados emergentes, mas levemente menos positivo que há alguns meses, disse o presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) nesta terça-feira (2).

"Eu acho que o crescimento segue saudável, mas talvez sob um pouco de pressão", disse Powell à National Association for Business Economics.

Enquanto o cenário americano pode ser encarado com otimismo, Powell disse que "é muito importante prestar atenção" aos desenvolvimentos em mercados emergentes.

"É um dos principais riscos" para os tomadores de decisões, disse ele.

Mas, por ora, em meio à leve desaceleração em economias avançadas, "apenas alguns mercados emergentes enfrentam distúrbios significativos e algum nível de pressão".

"Ainda vemos um cenário razoavelmente positivo, talvez levemente menos que no começo desse ano", afirmou Powell.

Na semana passada, o Fed elevou a taxa de juros dos Estados Unidos pela terceira vez no ano, em meio a um forte crescimento e apesar da fraca inflação.

Os funcionários do Fed têm trabalhado para contrabalançar as pressões inflacionárias com o aumento das taxas de juros, de modo que, ao invés de reagir imediatamente ao desemprego mais baixo, como era o caso tradicionalmente, os preços sobem mais gradualmente.

Powell credita isso a uma "melhor condução da política monetária nas últimas décadas".

