O presidente do Irã, Hasan Rohani, se reúne com seu gabinete, no Teerã

O presidente dos Irã, Hassan Rohani, afirmou nesta quarta-feira que o "belicismo" americano fracassará e advertiu que seu país está preparado para reduzir ainda mais o nível de cumprimento do acordo de 2015 sobre seu programa nuclear.

"Os americanos têm que entender que o belicismo não joga a seu favor (...) e deve ser abandonado", declarou Rohani em uma reunião com seu gabinete, de acordo com a conta do governo no Twitter.

"O inimigo nos impôs uma 'pressão máxima'. Nossa resposta é resistir e enfrentá-la", completou o presidente iraniano.

As tensões entre Estados Unidos e Irã, rivais históricos, aumentaram desde a retirada de Washington em maio de 2018 do acordo sobre o programa nuclear iraniano.

O texto, que tinha o objetivo de evitar o acesso do Irã às armas nucleares, foi considerado muito permissivo pelo presidente americano Donald Trump.

Desde então Washington restabeleceu duras sanções que asfixiam a economia iraniana.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram