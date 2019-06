(ARQUIVO) Foto de 9 de outubro 2018 do presidente do partido francês de direita Os Republicanos, Laurent Wauquiez

O presidente do partido conservador Os Republicanos, Laurent Wauquiez, anunciou neste domingo sua renúncia uma semana depois de uma derrota muito dura do grupo nas eleições europeias. O partido mal alcançou 8,5% dos votos, seu pior resultado.

"As vitórias são coletivas, as derrotas estão solitárias. Eu tenho que assumir minha responsabilidade (... e) eu me retiro dos meus deveres como presidente do Os Republicanos", disse Wauquiez à rede de televisão francesa TF1.

Wauquiez, de 44 anos e também presidente da região francesa Auvergne-Rhone Alpes, foi alvo de críticas internas pela virada à direita que imprimiu ao grupo.

Os Republicanos é o partido herdeiro, sucessivamente, do RPR e do UMP, que levaram respectivamente à Presidência francesa Jacques Chirac (1995-2007) e Nicolas Sarkozy (2007-2012).

