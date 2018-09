O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Setembro de 2018 11:58 21. Setembro 2018 - 11:58

O presidente do Vietnã, Tran Dai Quang, figura importante dos conservadores do país dentro do regime comunista, morreu nesta sexta-feira, aos 61 anos, anunciou a agência de informação estatal VNA.

"O presidente Tran Dai morreu no hospital militar durante a manhã", afirma um boletim da agência oficial VNA (Vietnam News Agency).

O chefe de Estado vietnamita estava gravemente doente há vários meses, mas continuava exercendo as funções oficiais, apesar do evidente cansaço e da perda de peso. As autoridades não divulgaram até o momento a natureza exata da enfermidade.

O presidente Tran Dai Quang integrava o duo conservador que governava o país desde 2016 com o primeiro-ministro Nguyen Xuan Phuc.

Além de seu papel honorário como presidente, era um dos homens cruciais do regime dentro do poderoso gabinete político do Partido Comunista do Vietnã, (PCV), o verdadeiro centro de poder que designa o presidente.

A instância de direção do partido é responsável por tomar as decisões mais importantes do país. No Vietnã o principal nome do regime é o secretário-geral do PCV, Nguyen Phu Trong.

A morte do presidente não desestabiliza o regime comunista, que governa o país há várias décadas e que neste caso teve tempo suficiente de preparação para o falecimento de Tran Dai Quang.

O ex-ministro da Segurança Pública, uma pasta fundamental para o regime autoritário, marcou seu mandato com a repressão a todas as vozes críticas em um país onde dezenas de políticos, jornalistas e blogueiros estão presos.

Esta foi a primeira vez que um general da polícia foi eleito presidente do Vietnã.

Sua vitória confirmou o domínio político dos conservadores, depois de um congresso do PCV em janeiro de 2016 marcado por lutas abertas entre conservadores e reformistas.

