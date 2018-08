O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 2 de Agosto de 2018 22:41 02. Agosto 2018 - 22:41

Presidente do Mali Ibrahim Boubacar Keita (E) e o candidato líder da oposição Soumaila Cisse votam durante o primeiro turno das eleições presidenciais, no dia 29 de julho de 2018

O presidente do Mali, Ibrahim Bubacar Keita, e o líder da oposição, Sumaila Cisé, disputarão o segundo turno das eleições presidenciais do Mali, em 12 de agosto, informou na noite desta quinta-feira o ministro da Administração Territorial, Mohamed Ag Erlafk.

No primeiro turno, realizado em 29 de julho, Keita obteve a primeira posição, com 1.333.813 votos (41,42%), e como há cinco anos, enfrentará no segundo turno Sumaila Cisé, que recebeu 573.111 votos (17,80%), segundo resultados oficiais provisórios.

O índice de participação foi de 43,06%.

O empresário Aliu Diallo ficou na terceira posição, com 7,95% dos votos, e o ex-chefe do governo de transição, Sheick Modibo Diarra (no poder entre abril e dezembro de 2012), acabou em quarto, com 7,46%.

Os eleitores do Mali escolheram entre 24 candidatos em eleições-chave para a região do Sahel, ainda sob a ameaça jihadista, mesmo após cinco anos de intervenção militar internacional.

Ao menos 700 zonas eleitorais de um total de 23 mil não abriram devido a incidentes violentos no dia da votação, principalmente no norte e no centro do país, mas no geral o processo "transcorreu com calma", segundo a missão de observação da União Europeia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português