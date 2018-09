O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Setembro de 2018 14:11 22. Setembro 2018 - 14:11

Um homem carrega um soldado ferido durante um ataque em Ahvaz, sudoeste do Irã, em 22 de setembro de 2018

O presidente iraniano, Hassan Rohani, prometeu neste sábado (22) uma resposta "terrível" de seu país, depois do atentado durante uma parada militar que deixou 29 mortos no sudoeste do Irã.

"A resposta da República Islâmica à menor ameaça será terrível", declarou Rohani, de acordo com um comunicado publicado em sua página oficial on-line.

"Aqueles que dão apoio em matéria de inteligência e propaganda a esses terroristas terão que responder por isso", acrescenta a nota.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português