O presidente israelense Reuven Rivlin se recusou neste domingo (12) a conceder a Benny Gantz um prazo adicional para formar um governo, segundo uma declaração oficial da presidência.

Reuven Rivlin informou Gantz "que, dadas as circunstâncias atuais, não é possível estender o prazo concedido" que "expira na segunda-feira à meia-noite", diz o comunicado da presidência.

No sábado (11), Gantz, o líder da coalizão de centro-direita Azul-Branco, pediu mais tempo para reunir as forças políticas com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, seu outrora rival.

Quase quatro semanas atrás, Benny Gantz foi encarregado pelo presidente Reuven Rivlin para formar um governo de coalizão após as eleições gerais de 2 de março, as terceiras em menos de um ano no país.

Sem acordo para obter a maioria parlamentar necessária dentro do bloco anti-Netanyahu, o ex-chefe militar israelense foi eleito presidente do Parlamento em 29 de março, depois de se aliar, em uma reviravolta inesperada, ao primeiro-ministro.

