Este conteúdo foi publicado em 3 de Setembro de 2018 22:11 03. Setembro 2018 - 22:11

Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, durante o sexto e último informe de sua administração, no Palácio Nacional, no México, em 3 de setembro de 2018

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, voltou a promover nesta segunda-feira um acordo trilateral na modernização do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), ao reafirmar seu interesse de que o Canadá se mantenha no acordo.

"A América do Norte é mais exitosa quando se mantém unida, quando cada país contribui com sua força para fazer a região mais afetiva e competitiva do mundo", afirmou o mandatário mexicano durante o sexto e último informe de sua administração.

O México se aproximou do Nafta 2.0 ao conseguir chegar na semana a um acordo com os Estados Unidos, mas desde então o presidente americano, Donald Trump, ameaçou em reiteradas oportunidades deixar o Canadá à margem.

Peña Nieto reiterou que acompanhará pontualmente a negociação bilateral que acontecerá na próxima quarta-feira entre Estados Unidos e Canadá. Além disso, acrescentou que o México participará "da negociação de temas trilaterais".

