Este conteúdo foi publicado em 21 de Maio de 2018 9:47 21. Maio 2018 - 09:47

O presidente palestino, Mahmud Abbas, permanecia hospitalizado nesta segunda-feira devido a uma pneumonia, mas seu quadro evolui favoravelmente, informaram fontes governamentais.

"Visitei o presidente Abbas no hospital esta noite. Tem pneumonia e está sendo tratado com antibióticos", disse no Twitter Ahmed Tibi, membro árabe-israelense do Parlamento, acrescentando que "melhora claramente".

Saed Sarahna, diretor do hospital Istishari, na região de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, confirmou que Abbas tem "uma infecção no pulmão direito, recebeu o tratamento necessário e está se recuperando".

A saúde de Abbas, 83 anos e famoso por ser um fumante incorrigível, é muitas vezes objeto de boatos.

No domingo, Saeb Erekat, alto funcionário da Autoridade Palestina, afirmou que o presidente sofria uma "inflamação no ouvido, consequência da operação a que foi submetido recentemente".

Outra fonte palestina afirmou que Abbas tinha dores no peito e uma forte febre.

Esta é a terceira vez que o presidente palestino é hospitalizado em uma semana. Na terça-feira, Abbas deu entrada neste hospital de Ramallah para "uma pequena operação em uma orelha", segundo a agência palestina Wafa.

No sábado, voltou ao hospital para fazer uma série de exames.

No final de fevereiro vários boatos foram espalhados quando Abbas passou por vários exames médicos durante uma visita aos Estados Unidos.

Abbas foi eleito presidente da Autoridade Palestina em 2005 por um período de quatro anos, mas continua no cargo já que não foi possível realizar outra eleição por conta das divisões internas com o Hamas, movimento islamita que governa a Faixa de Gaza.

