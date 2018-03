O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Março de 2018 19:25 19. Março 2018 - 19:25

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, classificou nesta segunda-feira como "filho de uma cadela" o embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, que a Casa Branca criticou por considerá-los "inadequados".

A troca de declarações acontece em um momento em que cresce a tensão entre a dirigência palestina e o governo do presidente Donald Trump.

"O embaixador dos Estados Unidos em Tel Aviv é um colono e o filho de uma cadela", afirmou Abbas, durante uma reunião com líderes palestinos em Ramallah.

David Friedman assumiu a embaixada em maio de 2017, precedido pela polêmica devido à postura favorável à colonização implementada por Israel nos territórios palestinos.

Ele é também um fervoroso defensor do reconhecimento de Jerusalém como capital e do traslado da embaixada dos Estados Unidos a essa cidade.

Em Washington, o conselheiro da Casa Branca Jason Greenblatt reagiu aos "insultos" declarando que "chegou a hora de o presidente Abbas escolher entre a retórica do ódio e a realização de esforços para melhorar a qualidade de vida de seu povo e liderá-lo no caminho da paz e da prosperidade".

"Apesar de seus insultos altamente inadequados contra os membros do governo de Trump e a repetição mais recente de sua insulto a meu bom amigo e colega, o embaixador Friedman, estamos comprometidos com o povo palestino e com as mudanças que devem ser implementadas para a convivência", acrescentou.

