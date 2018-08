O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 29 de Agosto de 2018 11:34 29. Agosto 2018 - 11:34

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs nesta quarta-feira suavizar a impopular reforma das Previdência, depois que o anúncio das mudanças provocou protestos, com o aumento da idade de aposentadoria para as mulheres aos 60 anos, contra a ideia inicial de 63.

Em uma incomum mensagem à nação exibida pela TV, na qual defendeu o projeto, atualmente em análise no Parlamento, Putin propôs a mudança da idade de aposentadoria das mulheres para 60 anos, ao invés de 63, argumentando que seria "incorreto" fazer outra coisa.

O aumento da idade de aposentadoria para os homens permanece 65 anos.

O presidente russo também sugeriu uma aposentadoria antecipada para as mães de famílias numerosas e a adoção de sanções penais para as empresas que demitem os funcionários que se aproximam da idade de aposentadoria.

As propostas de Putin serão incluídas no projeto de lei o mais rápido possível, afirmou o primeiro-ministro Dmitri Medvedev.

Em seu longo discurso, Putin defendeu e justificou o projeto de reforma da Previdência, que foi anunciado no dia da abertura da Copa do Mundo, 14 de junho, alegando que a mudança "não pode ser mais adiada".

"A longo prazo, mostrar dúvidas hoje pode ameaçar a estabilidade da sociedade e a segurança do país", justificou Putin.

"Sem reforma, mais cedo ou mais tarde destruiremos nossas finanças, seremos obrigados a assumir dívidas ou a imprimir dinheiro sem reservas, com as consequências que isto provoca: hiperinflação e aumento da pobreza", completou o presidente russo, para quem o desequilíbrio atual do sistema de aposentadorias é consequência direta da Segunda Guerra Mundial e do caos econômico e social dos anos 1990.

O projeto de lei previa até agora o aumento progressivo da idade de aposentadoria - algo inédito na Rússia em quase 90 anos - a 63 anos para as mulheres e 65 para os homens, contra 55 e 60 atualmente.

Os críticos da reforma, aprovada em primeira votação no Parlamento em julho, afirmam que muitos russos, especialmente os homens - que têm expectativa de vida de 66 anos - não poderiam aproveitar a aposentadoria.

Putin, que não mencionou a questão da Previdência durante a campanha que levou a sua reeleição em março, e que intentou distanciar-se da reforma, viu sua popularidade cair de 80% em maio para 64% em junho, de acordo com o centro russo de pesquisas de opinião VTsIOM.

O projeto provocou muitas manifestações em todo o país.

O principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, condenado na segunda-feira a 30 dias de prisão, convocou um protesto contra o projeto de lei para 9 de setembro, quando acontecerão eleições regionais e municipais na Rússia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português