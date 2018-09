O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, pediu nesta terça-feira ao presidente americano, Donald Trump, e ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, que tomem uma "decisão ousada" sobre a desnuclearização, depois que a Casa Branca anunciou que planeja outra reunião de cúpula com Pyongyang.

"A desnuclearização completa da península da Coreia é uma questão que deveria ser resolvida fundamentalmente entre Estados Unidos e Coreia do Norte por meio da negociação", disse Moon durante uma reunião de seu gabinete.

"Mas até que as conversações e a comunicação entre o Norte e os Estados Unidos sejam mais ativas, não podemos deixar de trabalhar para mediar entre eles", completou.

As declarações foram feitas depois que a Casa Branca informou que está "em processo de coordenação" para outro encontro de cúpula entre Trump e Kim. Pyongyang fez a proposta de reunião em uma carta dirigida ao presidente americano.

Moon, um dos idealizadores da histórica reunião entre Trump e Kim em junho em Singapura, viajará a Pyongyang na próxima semana para seu terceiro encontro com o líder norte-coreano este ano.

"Uma grande visão e uma decisão ousada entre os líderes da Coreia do Norte e os EUA são necessárias novamente para avançar a um nível superior no processo de descartar as armas nucleares existentes de Pyongyang", disse Moon.

Trump e Kim assinaram em um Singapura um acordo vago sobre a desnuclearização da península da Coreia, apresentado pelo presidente americano como um avanço para acabar com o programa nuclear do Norte.

Desde então foram registrados poucos avanços, o que levou Trump a cancelar de maneira abrupta a viagem do secretário de Estado Mike Pompeo a Pyongyang no mês passado.

Mas a última carta de Kim parece um sinal de que a discussão permanece viva, apesar da estagnação das últimas semanas.

