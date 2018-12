Presidente ucraniano anuncia fim da lei marcial no leste da Ucrânia

O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, anunciou nesta quarta-feira o fim da lei marcial adotada no final de novembro em várias regiões fronteiriças ucranianas após o confronto marítimo com a Rússia em frente à costa da península anexada da Crimeia.

"Hoje às 14h00 (10h00 no horário de Brasília), a lei marcial chega ao seu fim", informou Poroshenko em uma reunião com autoridades militares transmitida pela televisão.

Em 25 de novembro, a Marinha russa abordou três navios ucranianos na costa da Crimeia e fez seus 24 marinheiros prisioneiros, acusando-os de entrar ilegalmente em suas águas territoriais.

Este foi o primeiro confronto militar aberto entre os dois países desde a anexação pela Rússia da península ucraniana da Crimeia, em 2014, e do início, no mesmo ano, do conflito no leste da Ucrânia entre as forças do governo e separatistas pró-russos.

Após o incidente marítimo, Poroshenko acusou a Rússia de reforçar drasticamente suas forças militares na fronteira e evocou a ameaça de uma "guerra total".

Além disso, Kiev e os países ocidentais acusam a Rússia de apoiar militarmente os separatistas do leste ucraniano, o que Moscou nega.

