Este conteúdo foi publicado em 8 de Agosto de 2018 15:30 08. Agosto 2018 - 15:30

A mulher do presidente sírio, Asma al-Assad, descobriu um câncer de mama em estágio inicial e começou um tratamento "preliminar" - anunciou a Presidência síria nas redes sociais nesta quarta-feira (8).

"Com força, confiança e fé, a (primeira-)dama, Asma al-Assad, iniciou a fase preliminar do tratamento de um tumor maligno descoberto na mama em um estágio precoce", indicou a Presidência, sem mais detalhes.

Em uma foto postada no Facebook, Twitter e Instagram da Presidência, Asma, de 43 anos, aparece no soro, sorridente, em um quarto de hospital, sentada perto do marido, Bashar al-Assad. Não há informações sobre o hospital, onde ela está sendo tratada.

Mãe de três filhos, Asma al-Assad estudou e trabalhou no Reino Unido.

Apelidada de "Rosa do deserto" pela revista americana "Vogue" e de "luz" por uma revista francesa antes do início da guerra no país em 2011, Asma al-Assad foi duramente criticada por seu silêncio diante da sangrenta repressão às manifestações pró-democracia. Raramente aparecia em público.

Há dois anos, a imprensa oficial síria passou a mostrá-la com mais frequência, recebendo feridos de guerra e órfãos, ou ainda em eventos sociais e educativos.

