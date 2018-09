O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A professora universitária Christine Blasey Ford ofereceu nesta quinta-feira um duro testemunho ao Comitê Judicial do Senado americano sobre o suposto abuso sexual que garante ter sofrido pelo candidato à Suprema Corte Brett Kavanaugh.

Abaixo as principais declarações de seu depoimento:

- Sem dúvidas -

"100%". (Quando lhe perguntaram sobre seu grau de certeza sobre a identidade de seu atacante)

- "Risadas barulhentas" -

"Estão indelevelmente no hipocampo a risada, as barulhentas risadas deles dois, se divertindo às minhas custas" (...) Estava embaixo de um deles enquanto ambos riam". (Sobre sua lembrança mais dura do episódio).

- "Arrasada" -

"Estou arrasada. Estou aqui porque acredito que é meu dever cívico dizer a eles o que me aconteceu quando Brett Kavanaugh e eu estávamos no ensino médio".

- "Brett me apalpou" -

"Eles me empurraram por trás para um quarto em frente ao banheiro. Eu não pude ver quem me empurrou. Brett e Mark entraram no quarto e fecharam a porta. Havia música tocando no quarto (...) Eu fui empurrada na cama e Brett estava em cima de mim. Ele começou a passar as mãos pelo meu corpo e esfregar contra mim. (...) Brett me acariciou e tentou tirar minha roupa" (Seu testemunho do que aconteceu em uma festa em 1982, quando ela e Kavanaugh frequentaram uma escola particular na área de Washington).

- Medo de ser estuprada, ou morrer -

"Eu pensei que ele ia estuprar (...) Para mim foi difícil respirar e pensei que Brett poderia me matar acidentalmente".

- Muito tempo -

"O ataque de Brett mudou drasticamente a minha vida por um longo tempo".

- Uma realidade pior -

"Meus maiores medos se tornaram realidade, e a realidade tem sido muito pior do que eu esperava" (Sobre o efeito que esses eventos tiveram).

