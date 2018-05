O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

18 de Maio de 2018

O presidente russo, Vladimir Putin, decidiu manter a maioria dos pesos pesados ​​do governo no cargo em seu quarto mandato, confirmando sua disposição a dar prosseguimento à atual política externa e econômica.

A promoção do ministro das Finanças, Anton Siluanov, a número dois do governo, e a decisão de confiar a pasta da Construção a Vitali Mutko, o ex-chefe do Esporte envolvido no escândalo de doping que levou à expulsão da Rússia de várias competições internacionais, são duas das poucas mudanças anunciadas.

Putin, que passou 18 anos no poder e venceu com folga as eleições de 18 de março, já havia dado a entender que não previa qualquer mudança de rumo ao renomear Medvedev como primeiro-ministro.

A composição do governo, proposta por Medvedev, foi aceita por Putin durante uma reunião transmitida pela televisão.

Sergey Lavrov, um diplomata respeitado internacionalmente, permanecerá como ministro das Relações Exteriores, cargo que ocupa desde 2004.

O leal Serguei Shoigu, ministro da Defesa desde 2012, também manterá seu cargo, do qual dirigiu a intervenção do exército russo na Síria e a modernização das forças armadas.

Siluanov, o homem que segurou a economia russa durante alguns anos difíceis, com rígidas medidas de rigor orçamental, continuará a liderar o ministério das Finanças, além de ser o número dois do governo.

Maxim Oreshkin, um jovem economista nomeado ministro da Economia em 2016 após a prisão de seu antecessor por um caso de corrupção, manterá sua posição no novo executivo.

Como o polêmico ministro da Cultura Vladimir Medinski, criticado por suas posições muito conservadoras, e ministro da Energia Alexander Novak, chefe das negociações cruciais com a OPEP sobre a limitação da produção de petróleo.

