O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Setembro de 2018 20:06 10. Setembro 2018 - 20:06

O principal conselheiro de Segurança Nacional da administração de Donald Trump, John Bolton, elogiou nesta segunda-feira (10) os britânicos que apoiaram o Brexit, ao dizer que seu voto para romper com a União Europeia representa uma postura em defesa da soberania nacional.

"Deus abençoe o povo da Grã Bretanha, que há dois anos votou para sair da União Europeia", disse Bolton em um discurso na Federalist Society, uma organização conservadora em Washington.

A declaração de Bolton foi feita em discurso no qual argumentou que os Estados Unidos não colocarão suas leis e políticas abaixo do poder do Tribunal Penal Internacional (TPI), a corte encarregada de julgar crimes de guerra e contra a humanidade, com sede em Haia.

"Se a União Europeia quer dissolver a soberania nacional na burocracia de Bruxelas, isso é totalmente sua prerrogativa, e outros também poderão fazê-lo", disse Bolton.

Bolton ressaltou ainda que, nas negociações comerciais realizadas atualmente pela administração de Trump, "não há nenhum desejo (...) de algo similar à União Europeia", apontou.

O próprio presidente Trump elogiou em várias ocasiões os benefícios do Brexit e, segundo os diplomatas, não perde a oportunidade de criticar duramente a União Europeia em particular, símbolo do mundo global que rejeita.

John Bolton também lamentou que os Estados Unidos não tenham assinado acordos bilaterais com todos os países do bloco europeu para proteger os cidadãos americanos de possíveis julgamentos do TPI.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português