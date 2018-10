O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A prisão de Guantánamo, que mantém os detidos acusados ​​de participar dos ataques de 11 de setembro de 2001, está se adequando para permanecer aberta durante ao menos 25 anos, informou nesta terça-feira o almirante John Ring, que dirige o polêmico centro de detenção.

Temos que "garantir que nossas instalações possam durar mais 25 anos", disse à imprensa o almirante Ring, comandante da Força Tarefa encarregada do centro de detenção.

Após o decreto do presidente Donald Trump sobre a manutenção da prisão, "nos disseram que estaremos lá por 25 anos ou mais", declarou o almirante Ring durante uma visita de jornalistas à prisão, situada no extremo sudeste da ilha de Cuba.

No final de janeiro, Trump decidiu manter aberta a prisão de Guantánamo, rompendo totalmente com as tentativas de seu predecessor, Barack Obama, de fechar a prisão, denunciada pelos defensores dos direitos humanos.

O presidente dos Estados Unidos firmou um decreto que determina ao Pentágono "manter abertas as instalações da prisão da Baía de Guantánamo" (...), e depois o "Pentágono nos enviou um memorando que diz: fiquem preparados para seguir abertos durante 25 anos ou mais", disse o almirante Ring à AFP.

Permanecem em Guantánamo 40 detentos, com idades entre 37 e 71 anos, incluindo o iemenita Ali Hamza Ahmad al-Bahlul, um tenente de Osama bin Laden condenado à prisão perpétua.

Trump também planeja enviar jihadistas estrangeiros capturados na Síria e no Iraque a Guantánamo.

