Este conteúdo foi publicado em 10 de Setembro de 2018 18:56 10. Setembro 2018 - 18:56

O procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, disse nesta segunda-feira que planeja aumentar em 50% os juízes dedicados à imigração, em um ato para receber 44 novos magistrados especializados no tema.

"Cada um de você terá um papel-chave em nosso sistema legal e não tenho dúvidas de que vocês estarão à altura dessa tarefa", disse o secretário de Justiça ao dar as boas-vindas aos 44 novos magistrados.

"Mas não vamos parar por aqui, vamos acrescentar ainda mais até o fechamento do calendário deste ano, para uma meta de que haja um aumento de 50% no número de juízes desde o início do governo" do presidente americano, Donald Trump, disse Sessions.

O procurador-geral celebrou que com essas incorporações, junto com os magistrados já efetivados, o país conta com "os juízes de imigração mais ativos da história", disse.

