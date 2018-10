O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

26 de Outubro de 2018

Manifestante com as mãos pintadas de vermelho e com uma máscara com a imagem do príncipe herdeiro saudita Mohamed bin Salman, ao lado de uma foto do jornalista Jamal Khashoggi, durante um protesto diante do consulado saudita em Istambul em 25 de outubro de 2018

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta sexta-feira que o procurador-geral saudita viajará no domingo a Istambul para a investigação sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi e afirmou ter mais provas relacionadas ao crime.

O anúncio de Erdogan aconteceu depois que o procurador-geral saudita, Saud bin Abdallah al-Muajab, com base em informações proporcionadas pela Turquia, destacou na quinta-feira pela primeira vez o caráter "premeditado" do assassinato.

"No domingo, eles (os sauditas) enviarão o procurador-geral à Turquia. Este se reunirá com nosso procurador-geral da República em Istambul (Irfan Fidan)", declarou Erdogan durante um discurso em Ancara.

O presidente também afirmou que as autoridades turcas têm "outros elementos" de prova sobre o assassinato cometido em 2 de outubro por agentes de Riad no consulado saudita em Istambul.

"Não é como se não tivéssemos outros elementos ou documentos. Nós temos. Amanhã é outro dia. A precipitação não serve para nada", disse Erdogan.

Que Jamal Khashoggi "foi assassinado é um fato. Mas onde está? Onde está o corpo?", questionou o chefe de Estado turco.

"Quem deu a ordem? As autoridades (sauditas) devem explicar", completou.

Erdogan afirmou que a Turquia compartilhou as "provas" com outros países, entre eles a Arábia Saudita.

- "Ridículo" -

Sobre a evolução do caso, Erdogan criticou a reação inicial de Riad, que negou o assassinato de Khashoggi e afirmou que o jornalista havia saído vivo do consulado.

"Estas declarações eram realmente ridículas. Eram declarações pueris, incompatíveis com a seriedade de um Estado", completou o presidente turco.

O chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, conversou nesta sexta-feira por telefone sober a investigação com o chanceler saudita Adel al-Jubeir.

Jamal Khashoggi, jornalista crítico do regime de Riad, foi assassinado em 2 de outubro no consulado da Arábia Saudita em Istambul. De acordo com autoridades turcas, ele foi vítima de um assassinato premeditado e executado por agentes de Riad.

Depois de negar a morte do jornalista e diante da pressão internacional, as autoridades sauditas apresentaram diversas versões. Primeiro mencionaram uma "briga" que terminou mal e depois uma operação "não autorizada" e da qual o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman "não havia sido informado".

No total, 18 suspeitos, todos sauditas, foram detidos na Arábia Saudita e vários altos funcionários do serviço de inteligência foram demitidos.

"Quem deu a ordem? Quem deu a ordem para que estes suspeitos viessem à Turquia?", questionou Erdogan.

"Se não conseguem convencê-los a falar, então nos entreguem, deixem que nós o julguemos", acrescentou.

- "Execuções extrajudiciais" -

A imprensa e fontes turcas que pediram anonimato atribuíram ao príncipe herdeiro Mohamed bin Salman uma participação pessoal no assassinato. Mas Erdogan não citou nomes. Os dois governantes conversaram por telefone na quarta-feira pela primeira vez desde a morte do jornalista.

Na quarta-feira, Bin Salman chamou o assassinato do jornalista de "incidente repulsivo" e "doloroso", um caso que provocou indignação internacional e abalou a imagem do reino, maior exportador mundial de petróleo.

De acordo com o canal CNN, Salah, filho do jornalista assassinado, que abandonou a Arábia Saudita com a família depois que o governo saudita retirou a proibição de viagens, chegou aos Estados Unidos.

Na quinta-feira, a diretora da CIA, Gina Haspel, apresentou ao presidente Donald Trump suas conclusões e análises da viagem à Turquia, onde conversou com diversas autoridades sobre a investigação.

A imprensa turca informou que o governo compartilhou com Haspel gravações de vídeo e de áudio do assassinato de Khashoggi no consulado.

O assassinato "tem todo o aspecto de uma execução extrajudicial e corresponde ao reino da Arábia Saudita demonstrar que isto não aconteceu", afirmou na quinta-feira Agnès Callamard, relatora especial da ONU sobre execuções extrajudiciais, sumárias e arbitrárias.

Ao mesmo tempo, o governo da Rússia afirmou nesta sexta-feira que não há motivos para não acreditar na família real da Arábia Saudita.

"Há uma declaração oficial do rei, há uma declaração oficial do príncipe herdeiro e ninguém tem razões para não acreditar", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

