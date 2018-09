O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Setembro de 2018 21:32 12. Setembro 2018 - 21:32

A produção de petróleo da Venezuela continuou a cair em agosto,a 1,448 milhão de barris por dia (mbd), 21 mil a menos que em julho, informou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

O volume divulgado pelo governo do presidente Nicolás Maduro continua sendo o menor das últimas três décadas - excluindo a queda registrada por uma greve do setor entre dezembro de 2002 e fevereiro de 2003.

No entanto, fontes secundárias do mercado citadas no relatório da Opep dizem que a queda é maior e que a produção está localizada em 1,235 mbd.

Esse patamar não é apenas o menor em 30 anos, mas ainda pior do que o nível de março de 1950, quando o país produzia 1,38 mbd, segundo dados da estatal venezuelana PDVSA citados pela consultoria Capital Market.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português