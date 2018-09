O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

4 de Setembro de 2018

A Promotoria de Los Angeles anunciou nesta terça-feira (4) que não denunciará por abuso sexual os atores Kevin Spacey, Steven Seagal e Anthony Anderson, que eram investigados separadamente.

As acusações contra Spacey e Seagal, explicaram os promotores à AFP, prescreveram, enquanto no caso de Anderson, protagonista da série "Black-ish", a vítima se negou a falar com as autoridades.

Spacey, que perdeu seu papel na série "House of Cards" após múltiplas denúncias de abuso na explosão do escândalo do renomado produtor Harvey Weinstein, era acusado de assediar e abusar sexualmente de um colega em 1992.

"O crime está prescrito, portanto não se justifica uma análise da força e fraqueza da evidência e se rejeita o processo", indicou a Promotoria.

O mesmo ocorreu com a estrela de filmes de ação Seagal, que foi acusado de ataque sexual contra uma colega de 18 anos em 1993. O ator negou as denúncias.

A acusação contra Anderson foi registrada nesta primavera. O envolvido negou.

Uma mulher havia dito às autoridades que foi atacada em um evento organizado pelo próprio ator, mas agora a vítima "negou ser interrogada pelo investigador".

Spacey e Seagal enfrentam acusações em outras investigações.

Spacey é acusado por mais de uma dúzia de homens e jovens. Era investigado também em Londres.

Seu agente disse em novembro passado que o duas vezes vencedor do Oscar "estava tomando o tempo necessário para buscar avaliação e tratamento".

