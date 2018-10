O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Uma propaganda da rede britânica de cafeterias Costa foi banida do país por zombar dos abacates, aconselhando os clientes a comer um bom sanduíche de bacon e ovo.

"Há muito a ser dito em defesa dos abacates que amadurecem em casa", dizia o anúncio. "Eles vão estar duros como um pedaço de madeira durante os primeiros 18 dias, 3 horas e 20 minutos e, então, prontos para comer por 10 minutos, e depois disso estragam".

Alguns ouvintes reclamaram da propaganda, considerando o argumento difamatório e capaz de desencorajar o consumo de frutas e vegetais frescos.

Costa assegura que seu argumento se centrava no "delicado problema do amadurecimento" do abacate e que não sugeria aos ouvintes que escolhessem entre dois tipos de café da manhã.

Mas a autoridade britânica de regulação da publicidade (ASA) deu razão aos queixosos, considerando que "mesmo com um tom leve, a publicidade sugere que os abacates são uma má escolha para o café da manhã, enquanto um sanduíche de bacon ou ovos é uma alternativa melhor, desencorajando assim a escolha de um abacate".

Como resultado, a publicidade foi proibida e Costa deverá garantir que seus anúncios "não incentivem maus hábitos alimentares e não denigram práticas alimentares saudáveis".

