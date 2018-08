O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

25 de Agosto de 2018

Agentes revistam uma residência de Cristina Kirchner em El Calafate, no sul da Argentina, em 25 de agosto de 2018

As buscas em uma casa de campo no extremo sul da Argentina, de propriedade da senadora de oposição e ex-presidente Cristina Kirchner, investigada por corrupção, em um caso que envolve empresários e ex-altos funcionários, continuavam neste sábado pelo segundo dia consecutivo, comprovou um jornalista da AFP.

Esta semana também foram alvo de procedimentos similares outras duas residências da mulher que governou a Argentina entre 2007 e 2015, após suceder o marido, o falecido ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007). Por enquanto não foi encontrado nada de importante, segundo fontes judiciais citadas pela imprensa local.

O juiz encarregado do caso, Claudio Bonadio, considera que o casal K comandava uma associação ilícita, destinada a arrecadar propinas milionárias, uma acusação à qual se somou o presidente argentino, Mauricio Macri.

Kirchner reagiu e disse esta semana ser uma perseguida política do macrismo, ao qual acusou de montar "um show midiático", enquanto a população sofre com "políticas econômicas horríveis".

A residência revistada é uma casa de dois andares na localidade de El Calafate, na Paragônia. A casa com jardim fica próxima da geleira Perito Moreno, uma das atrações turísticas do país, 2.000 km a sudoeste de Buenos Aires.

- Buscas em paredes e nos pisos -

Batalhões de funcionários judiciais e policiais fazem as buscas, equipados inclusive com escâneres para buscar dentro das paredes ou dos pisos.

Estes procedimentos são realizados depois que o Senado deu luz verde a um pedido da Justiça para fazer buscas nas residências de Kirchner, um passo necessário devido ao foro privilegiado da senadora, que também votou a favor da medida.

As buscas no apartamento de Kirchner em Buenos Aires durou 13 horas entre a quinta e a sexta-feiras. A segunda operação foi na casa da família em Río Gallegos, também na Patagônia, a 300 Km de El Calafate.

"O dinheiro da corrupção explica todas as coisas que nos faltam (no país)", disse Macri na sexta-feira.

Ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1980, Adolfo Pérez Esquivel afirmou neste sábado que "desatou-se em todo o continente a criminalização e a perseguição das frentes políticas populares" em Argentina, Brasil e Equador.

Um informe judicial oficial reportou na sexta-feira que na investigação foram tomados até agora "52 depoimentos indagatórios, tendo conseguido a detenção de 26 pessoas, 11 das quais foram postas em liberdade, subsistindo 2 pessoas com ordem de captura".

"Entre os acusados, 17 depuseram como arrependidos, e 15 deles assinaram acordos que foram homologados pelo juizado e serão beneficiados com uma redução de pena", indicou o documento.

Entre os grandes empresários envolvidos, estão magnatas de obras públicas e da indústria, como Paolo Rocca (Techint). Entre os arrependidos está um executivo da empresa espanhola Isolux.

As investigações começaram em 2 de agosto quando o juiz Bonadio chamou para depor Oscar Centeno, motorista de um ex-ministro de Kirchner, para interrogá-lo sobre o conteúdo de cadernos nos quais, durante mais de uma década, anotou as viagens que fez levando milhões de dólares de supostas propinas de empresários para altos funcionários. Ex-militar expulso do Exército, Centeno está em liberdade sob custódia.

