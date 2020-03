Chefe do grupo PSA Carlos Tavares

O grupo automobilístico francês PSA anunciou nesta segunda-feira a suspensão da atividade em todas as suas fábricas na Europa ao longo desta semana devido à pandemia de coronavírus.

As fábricas do grupo em Mulhouse (França) e Madri (Espanha) fecharão nesta segunda-feira, disse o grupo, o segundo maior fabricante europeu, que comercializa, entre outras, as marcas Peugeot, Citroën e Opel.

O restante das instalações suspenderá as atividades em etapas durante a semana.

PSA justificou a medida "pela aceleração [...] de casos graves de Covid-19 em alguns centros de produção, pela ruptura do fornecimento de fornecedores importantes e pela queda brutal do mercado automobilístico", segundo comunicado do grupo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram