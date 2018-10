O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Presidente do Brasil Michel Temer chega a um ponto de votação em São Paulo, em 7 de outubro de 2018

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e o Partido Progressista (PP), da coligação do governo de Michel Temer, se declararam neutros para o segundo turno, em 28 de outubro, da eleição presidencial entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

"O PSDB decidiu liberar os seus militantes e seus líderes para que decidam de acordo com a sua consciência em uma posição coerente. Não apoiaremos nem o PT, nem o candidato Bolsonaro", disse nesta terça-feira (9) o ex-candidato à Presidência Geraldo Alckmin, que obteve no primeiro turno, no domingo, 4,76% dos votos contra 46% para Bolsonaro e 29% para Haddad.

"O partido não apoia nem um, nem outro (...) O eleitor é que vai escolher", reforçou o ex-governador de São Paulo ao final de uma reunião da direção do PSDB em Brasília.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), um dos fundadores do partido, não esteve presente no encontro. Na véspera, ele disse ao jornal O Globo que nenhum dos dois candidatos lhe agrada, mas que Bolsonaro está fora de questão.

No entanto, o candidato tucano ao governo de São Paulo, João Doria, declarou apoio a Bolsonaro, por considerar que o PT de Haddad assaltou o Brasil durante os governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016).

Consultado sobre as declarações do candidato a sucedê-lo, Alckmin disse que as divergências são normais e evitou fazer comentários.

Também declararam neutralidade o Partido Progressista (PP) e o partido Novo, do candidato João Amoêdo.

O "Progressistas adotará uma postura de absoluta isenção e neutralidade no segundo turno das eleições presidenciais. Faz convicto de que essa é a melhor contribuição que pode oferecer ao debate", informou o partido em comunicado.

O PP, aliado de todos os últimos governos, de esquerda ou de direita, é um dos partidos mais atingidos pela Operação Lava Jato. No primeiro turno deste ano, ficou como a terceira maior bancada da Câmara, com 37 deputados, frente aos 54 na legislatura anterior.

Atualmente está dividido. A senadora Ana Amélia Lemos, que foi candidata à vice-presidência na chapa de Geraldo Alckmin (4,76% dos votos), pediu votos para Bolsonaro, assim como o PP no Rio Grande do Sul.

Já o Novo, de Amoêdo (2,50% dos votos), deixou claro que vê o PT como seu principal adversário, apesar da declarada neutralidade. "O Novo não apoiará nenhum candidato à Presidência, mas somos absolutamente contrários ao PT, que tem ideias e práticas opostas às nossas", afirmou.

- PSB e PSOL apoiam Haddad-

Mais cedo, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), que conquistou dois governos no domingo, anunciou seu apoio a Haddad e propôs ao PT a formação de uma "frente democrática" a fim de impedir a chegada ao poder de um admirador da ditadura militar".

Somou-se, assim, ao candidato Guilherme Boulos, do PSOL (0,58% dos votos), que declarou apoio ao candidato do PT no domingo através das redes sociais.

O apoio mais expressivo a Haddad deverá vir, no entanto, do pedetista Ciro Gomes (12,47%), que afirmou após a eleição sua prioridade seria "lutar pela democracia e contra o fascismo".

Marina Silva (1%) afirmou no domingo que fará oposição a qualquer um que seja eleito presidente, mas seu partido Rede discute sua posição para o segundo turno.

