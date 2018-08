O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Agosto de 2018 3:58 06. Agosto 2018 - 03:58

O Partido dos Trabalhadores (PT) designou no domingo à noite o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como o candidato a vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva para a eleição presidencial de outubro.

"Vamos com Lula e Fernando Haddad", publicou a conta oficial no Twitter do ex-presidente, que está preso desde 7 de abril em Curitiba para cumprir uma condenação de 12 anos e um mês de prisão, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O PT oficializou a candidatura de Lula, 72 anos, no sábado em sua convenção nacional. O partido definiu no domingo o candidato a vice-presidente.

A decisão tem a aprovação direta do líder e fundador do partido e também definiu uma aliança com o PCdoB, que deve retirar a candidatura à presidência de Manuela D'Ávila.

Manuela D'Ávila pode ser a eventual candidata a vice da chapa, se a justiça eleitoral impugnar definitivamente a candidatura de Lula.

O ex-presidente (2003-2010), condenado em segunda instância, deve ser considerado inelegível pela justiça.

Lula se declara inocente e afirma que a condenação é parte de uma conspiração para afastá-lo do poder.

O PT registrará sua candidatura em 15 de agosto, último dia do prazo, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deverá decidir em menos de um mês se aceita ou não o registro. Em caso de rejeição, o partido deverá apresentar um substituto, que tudo indica será Haddad.

Apesar de estar preso, Lula lidera as pesquisas de intenção de voto com 30%. O nome de Haddad, no entanto, prefeito de São Paulo entre 2013 e 2017, não aparece bem nas pesquisas sem o nome do ex-presidente e registra apenas 1% de apoio.

Antes de ser prefeito de São Paulo, Haddad foi ministro da Educação nos governos Lula e Dilma Rousseff.

Também no domingo, o deputado federal de extrema-direita Jair Bolsonaro anunciou o polêmico general da reserva Hamilton Mourão como seu candidato a vice-presidente.

Mourão, 64 anos, provocou polêmica em diversas ocasiões ao defender que, em um cenário de crise política, o Exército, cedo ou tarde, seria obrigado a "buscar a solução". Em 2015, prestou homenagem ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-comandante do DOI-Codi, centro de detenção e tortura do regime militar (1964-85).

Bolsonaro lidera as pesquisas de intenção de voto sem a presença de Lula.

O PDT deve oficializar nesta segunda-feira o nome da senadora Kátia Abreu como candidata a vice na chapa de Ciro Gomes.

