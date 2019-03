O ex-presidente catalão Carles Puigdemont, que liderou uma tentativa de separação da Espanha em 2017, foi escolhido neste domingo para encabeçar a lista de um partido separatista catalão para as eleições europeias do fim de maio.

"Acreditamos que a melhor forma de seguir internacionalizando o conflito e para que a Europa entenda o que acontece na Catalunha é que esta candidatura seja encabeçada por Carles Puigdemont", declarou no Twitter Elsa Artadi, deputada do partido separatista Junts per Catalunya (JxCat) no parlamento regional catalão.

"É hora de tomar uma nova iniciativa para internacionalizar o direito à autodeterminação da Catalunha do coração da Europa para o mundo inteiro", tuitou Puigdemont, após o anúncio de sua designação como cabeça de lista.

Principal figura da tentativa de separação da Catalunha em outubro de 2017, Puigdemont saiu da Espanha para escapar dos processos judiciais e vive atualmente na Bélgica.

