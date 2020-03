Foto de arquivo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e do americano Donald Trump, em Osaka, em 28 de junho de 2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que espera que seu colega russo, Vladimir Putin, peça a ele que alivie as sanções contra Moscou durante uma teleconferência a ser realizada em breve, na qual a questão da Venezuela também será discutida.

"Claro, ele provavelmente vai pedir isso", declarou Trump à Fox News, sem especificar qual será sua resposta.

Em seu discurso durante a cúpula do G20, Putin propôs na quinta-feira uma "moratória" das sanções que afetam vários países pela crise econômica desencadeada pela epidemia do novo coronavírus.

A economia russa é abalada pela crise global causada pela pandemia, em particular pela queda do preço do petróleo e seu impacto no rublo.

O país está em uma situação difícil desde 2014 devido a sanções internacionais impostas após o conflito na Ucrânia entre Kiev e separatistas pró-russos no leste do país.

Trump também disse que conversará com Putin sobre o preço do petróleo, que flutua em níveis muito baixos devido à guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita.

"Um dos temas sobre o qual falaremos é a energia", disse Trump.

Outra questão de atrito entre os dois é a Venezuela. Washington, juntamente com mais de 50 países, apoia o líder do Parlamento Juan Guaidó, enquanto Moscou mantém seu apoio ao presidente Nicolás Maduro.

"Podemos discutir isso também", declarou Trump.

