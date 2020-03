O presidente russo Vladimir Putin declarou nesta terça-feira que a situação epidemiológica está sob controle na Rússia, que registrou até o momento 114 casos de COVID-19.

"Apesar do risco elevado, a situação em seu conjunto está sob controle", disse o presidente russo, que destacou que as medidas adotadas desde fevereiro, em particular o fechamento da fronteira com a China, permitiram impedir até o momento "uma chegada em massa da doença em nosso país".

