18 de Maio de 2018 14:20

O presidente russo, Vladimir Putin, desejou nesta sexta-feira saúde ao ex-agente russo Serguei Skripal, que recebeu alta de um hospital britânico onde estava sendo tratado há semanas após ser envenenado por um agente neurotóxico.

"Eu ouvi hoje na imprensa que ele deixou o hospital. Que Deus o abençoe!", exclamou Putin em uma coletiva de imprensa conjunta com a chanceler alemã Angela Merkel, em visita a Sochi, no sudoeste da Rússia.

"Se um agente tóxico militar tivesse sido usado, essa pessoa teria morrido no local. Felizmente ele está curado, liberado (do hospital) e espero que ele permaneça vivo, com boa saúde e em segurança", afirmou o presidente russo.

O envenenamento de Serguei Skripal e de sua filha Yulia causou uma grave crise diplomática entre Londres, apoiado por seus aliados ocidentais, e Moscou, acusado de ser o responsável pelo ataque realizado no início de março.

Essa crise resultou na maior onda de expulsões cruzadas de diplomatas da história.

"Nós oferecemos muitas vezes aos nossos parceiros britânicos toda a ajuda necessária para a investigação. Não houve nenhuma reação até o momento. Nossa proposta continua em aberto", disse Putin.

Serguei Skripal e sua filha foram encontrados inconscientes em 4 de março em um banco em Salisbury, onde o espião de 66 anos mora.

A polícia britânica acredita que Skripal entrou em contato com o veneno em casa, onde sua filha o visitava. Um total de nove locais, incluindo três no centro da cidade, tiveram que ser descontaminados.

