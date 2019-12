O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira que "ninguém sabe" com certeza o que provoca a mudança climática, uma declaração que parece questionar a responsabilidade humana no aquecimento do planeta.

"Ninguém sabe a que se deve a mudança climática mundial. Sabemos que nosso planeta conheceu períodos de aquecimento e de resfriamento e isto pode depender de um processo no universo", disse o presidente russo durante sua entrevista coletiva anual.

"Uma pequena mudança no ângulo de rotação da Terra ao redor do Sol pode levar o planeta a sofrer sérias mudanças do clima", completou.

Putin considera que "avaliar a influência que a humanidade contemporânea pode ter sobre o clima é muito difícil, inclusive impossível".

Ele, no entanto, reafirmou o compromisso de seu país para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, assim como para respeitar o Acordo de Paris sobre o clima.

"Não fazer nada tampouco é uma solução e neste ponto estou de acordo com meus colegas (chefes de Estado). Temos que fazer os máximos esforços para que o clima não mude de maneira dramática", disse.

Putin destacou que a Rússia está particularmente exposta à mudança climática: "É um processo muito sério para nós (...) há cidades inteiras construídas sobre o permafrost, imaginem as consequências em caso de grande degelo", afirmou.

Vladimir Putin, presidente de um país com grande produção de combustíveis, já desvinculou em outras oportunidades a atividade humana da mudança climática.

