12 de Setembro de 2018

A Rússia identificou as duas pessoas que o Reino Unido considera suspeitas no caso de envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e de sua filha na Inglaterra, anunciou o presidente Vladimir Putin, antes de indicar que as mesmas são civis, e não agentes de informação militar, como alega Londres.

"Sabemos quem são, nós os encontramos. Mas esperamos que eles mesmos apareçam para dizer quem são", afirmou Putin no Fórum Econômico Oriental.

"São civis, naturalmente. Asseguro que não há nada criminal", completou.

O governo britânico afirma que o ataque foi executado por dois membros da espionagem militar russa, conhecida como GRU, e os identificou como Alexander Petrov e Ruslan Bochirov, que poderiam ser nomes falsos, de acordo com as autoridades, que emitiram ordens de prisão.

O Reino Unido acusa a Rússia de responsabilidade no ataque, que provocou uma grave crise diplomática entre o Kremlin e os países ocidentais.

Os Skripal sobreviveram ao envenenamento, assim como um policial que ajudou Serguei e sua filha Yulia.

