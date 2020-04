O presidente russo Vladimir Putin conversou, nesta sexta-feira (10), com o americano Donald Trump, pela terceira vez em duas semanas, sobre a pandemia de coronavírus e os preços do petróleo.

Previamente, durante uma videoconferência com os astronautas e cosmonautas na Estação Espacial Internacional, o presidente russo havia considerado que a colaboração entre os Estados Unidos e a Rússia no setor espacial deveria servir de modelo contra o coronavírus.

"É um exemplo de associação eficaz entre nossos países pelo interesse da humanidade. Agora estamos tentando organizar nosso trabalho diante dos problemas atuais [...], com isso me refiro à luta contra a pandemia e à situação nos mercados internacionais", disse Putin, citado pelo Kremlin.

A conversa por telefone nesta sexta-feira foi focada no novo acordo promovido pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para diminuir a produção e, assim, aumentar os preços, de acordo com um comunicado do Kremlin.

Também "discutiram questões relacionadas à pandemia de coronavírus" e à cooperação espacial, observou a mesma fonte.

Por sua vez, um porta-voz da Casa Branca disse que Putin e Trump "discutiram os últimos esforços para combater a pandemia de coronavírus e manter a estabilidade nos mercados mundiais de energia".

Embora as relações entre a Rússia e os Estados Unidos tenham se deteriorado bastante, os dois chefes de Estado têm demonstrado certo entendimento.

Donald Trump elogia com frequência as qualidades de Vladimir Putin, que apoiou o presidente americano em vários casos, como no recente processo de impeachment iniciado pelos democratas.

