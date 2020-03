(Arquivo) O presidente dos EUA Donald Trump (d) em reunião com o presidente russo Vladimir Putin durante cúpula do G20

Os presidentes russo, Vladimir Putin, e americano, Donald Trump, discutiram por telefone nesta segunda-feira (30) uma possível cooperação bilateral na luta contra o coronavírus e no setor de petróleo, anunciou o Kremlin.

Os dois chefes de Estado afirmaram estar "seriamente preocupados com a propagação do coronavírus no mundo" e se informaram mutuamente sobre as medidas adotadas em seus respectivos países, segundo o comunicado do Kremlin.

"Foi discutida a possibilidade de uma cooperação mais estreita entre os dois países", disse a mesma fonte.

Trump e Putin também falaram sobre a atual situação do mercado mundial de petróleo e acordaram "consultas russo-americanas sobre o assunto entre ministros de Energia", indicou o Kremlin.

A Rússia decretou nesta segunda-feira o confinamento da capital, Moscou, e de outras regiões do país para lutar contra a propagação do coronavírus.

Estados Unidos é o país com maior número de casos confirmados -mais de 143.000 nesta segunda-feira- e mais de 2.500 mortos.

O preço do petróleo está caindo há semanas a níveis do início do século devido à forte redução na demanda e à guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita.

