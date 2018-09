O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Setembro de 2018 15:31 11. Setembro 2018 - 15:31

Os presidente russo e chinês Vladimir Putin e Xi Jinping, respectivamente, compartilharam nesta terça-feira um momento de relax com canapés e vodca, à margem de um fórum econômico no Extremo Oriente da Rússia.

Reunidos em Vladivostok para discutir sobre suas relações econômicas e a Coreia do Norte, os dois líderes se regalaram com canapés acompanhados de vodca ante as câmeras dos meios presentes.

Nas imagens da mídia oficial, é possível ver Putin e seu colega chinês usando aventais e preparando canapés com caviar antes de fazer um brinde com vodka.

O presidente chinês elogiou os laços entre os dois países e disse que "sua amizade continua fortalecida".

Não é a primeira vez que Putin e Xi Jinping fazem algo parecido. Em junho, durante uma visita à China, o presidente russo, também na frente das câmeras, preparou um canapé que fez Xi Jinping provar.

