O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Março de 2018 21:28 18. Março 2018 - 21:28

Vladimir Putin venceu as eleições presidenciais russas de forma esmagadora neste domingo (18) e se reelegeu para um quarto mandato que se estenderá até 2024.

Após a apuração de 90% dos votos, o presidente russo, de 65 anos, obteve 76,4% dos votos, bem mais que os 63,6% conquistados em 2012 e que os votos atribuídos a ele em pesquisas de opinião nas últimas semanas, segundo a Comissão Eleitoral.

O chefe de Estado superou o candidato do Partido Comunista Pavel Grudinin, com 12% dos votos, o ultranacionalista Vladimir Jirinovski (cerca de 6%) e a jornalista vinculada à oposição liberal Ksénia Sobtchak (1,5%).

Putin disse aos seus simpatizantes, reunidos nas imediações do Kremlin, que via na vitória "a confiança e a esperança" do povo russo. "Vamos trabalhar duro, de forma responsável e eficiente", assegurou.

Além disso, prosseguiu, "vejo o reconhecimento do fato de que muitas coisas foram realizadas em condições muito difíceis". Durante o atual mandato de Putin, os preços do petróleo desabaram, provocando escassez de divisas, o que se somou às sanções do Ocidente pela anexação russa da Crimeia.

Putin é elogiado por ter devolvido a estabilidade ao país, após a caótica década de 1990, embora, segundo seus detratores, tenha sido às custas das liberdades individuais.

A taxa de participação nestas eleições era de quase 60% às 15h GMT (12h de Brasília), segundo a Comissão Eleitoral, deixando antever números definitivos decepcionantes com relação à de 2012 (65%), apesar dos esforços feitos pelo Kremlin para mobilizar os eleitores neste pleito, cujo resultado todos davam por certo.

Mas seu principal opositor, Alexei Navalny, impedido de disputar as eleições por uma condenação judicial, acusou o Kremlin de aumentar artificialmente a mobilização, enchendo as urnas ou organizando o transporte maciço de eleitores às seções eleitorais.

"Precisam de participação. O resultado é que a vitória de Putin com mais de 70% [dos votos] se decidiu de antemão", disse Navalny à imprensa, assegurando que a participação real foi inferior à de 2012.

A ONG Golos, especializada em vigilância eleitoral, disponibilizou um mapa das fraudes em seu site na internet, no qual denunciou mais de 2.700 irregularidades como o preenchimento de urnas, votos múltiplos ou obstáculos ao trabalho dos observadores.

A presidente da Comissão Eleitoral, Ella Pamfilova, considerou, no entanto, que as irregularidades comprovadas foram "relativamente baixas" e acrescentou que a votação foi transparente.

- Eleições 'injustas' -

"Está claro que as eleições não são justas", disse o comunista Grudinin, citado pela agência de notícias Interfax.

As autoridades fizeram uma campanha maciça de informação e incitação ao voto, facilitando a participação fora das circunscrições de residência, mas também, segundo a imprensa, pressionando funcionários públicos e estudantes a votar.

Segundo militantes da oposição, a Polícia transportou eleitores de ônibus até as seções e foram distribuídos cupons de desconto entre os eleitores.

O grande ausente nas eleições presidenciais, Navalny, não pôde participar do pleito devido a uma condenação por desvio de verbas, o que denuncia como uma manobra orquestrada pelo governo.

O popular blogueiro, que tem uma base fiel de seguidores em todo o país, havia convocado o boicote das eleições e enviado mais de 33.000 observadores às seções eleitorais.

Após a votação, seu coordenador de campanha, Ivan Jdanov, qualificou de êxito a convocação ao boicote.

"A taxa de participação é mais baixa que da última vez, apesar de tudo o que fizeram", declarou.

- Voto barrado na Ucrânia -

A última semana de campanha foi marcada por um novo pico de tensão entre Moscou e o Ocidente, devido ao envenenamento, na Inglaterra, do ex-agente duplo Serguei Skripal e sua filha, Yulia, em 4 de março.

Embora tenha evitado falar sobre o caso durante toda a campanha eleitoral, Putin aproveitou o primeiro discurso após a vitória para assegurar que não fazia sentido acusar a Rússia por este envenenamento com suposto agente neurotóxico.

"São mentiras, lixo, bobagens", declarou Putin, afirmando que seu país havia "destruído todas as armas químicas" de que dispunha, conforme os tratados internacionais.

Moscou anunciou no sábado a expulsão de 23 diplomatas britânicos, em represália a uma medida similar adotada por Londres.

Estas eleições são celebradas simbolicamente quatro após após a ratificação da anexação da Crimeia à Rússia, decidida após um referendo considerado ilegal por Kiev e pelas potências ocidentais.

Em represália à participação dos moradores da Crimeia nas presidenciais, Kiev bloqueou o voto de eleitores russos estabelecidos na Ucrânia. Dezenas de policiais e militantes nacionalistas bloquearam neste domingo o acesso aos consulados russos em várias cidades.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.