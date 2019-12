O líder norte-coreano, Kim Jong Un, dirige-se à plenária do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, em Pyongyang, 30 de dezembro de 2019

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, declarou que Pyongyang está abandonando suas moratórias sobre testes nucleares e de mísseis balísticos intercontinentais, reportou a imprensa local nesta quarta-feira (noite de terça no Brasil).

"Não há mais base para mantermos unilateralmente o vínculo com o compromisso", reportou a agência oficial de notícias KCNA, citando declarações de Kim a líderes do partido governista.

"O mundo vai testemunhar uma nova arma estratégica que a República Popular Democrática da Coreia [nome oficial da Coreia do Norte] deterá no futuro próximo", acrescentou o líder norte-coreano, anunciando uma "ação impactante" da Coreia do Norte.

Kim declarou em 2018 que a Coreia não tinha mais necessidade de realizar testes nucleares e com mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), e o anúncio desta quarta ameaça acabar com os avanços diplomáticos feitos recentemente nesta área.

Sua declaração diante de um plenário lotado do comitê central do Partido dos Trabalhadores deixa claro que a Coreia do Norte prefere enfrentar sanções internacionais para preservar sua capacidade nuclear.

