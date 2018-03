O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Março de 2018 11:18 13. Março 2018 - 11:18

A empresa Qatar Petroleum, controlada pelo Estado do Catar, informou nesta terça-feira que assinou um acordo com Abu Dhabi para seguir operando o campo de petróleo offshore compartilhado de Al-Bunduq, apesar da crise diplomática entre os dois países.

"Estamos felizes de assinar este acordo sobre a concessão que permitirá prosseguir com o desenvolvimento e as operações no campo de petróleo de Al-Bunduq por muitos anos", declarou o presidente da Qatar Petroleum, Saad Sherida Al Kaabi.

