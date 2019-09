A Marinha da Líbia anunciou nesta sexta-feira (20) o resgate, nesta semana, de quase 500 migrantes que estavam em seis botes infláveis, tentando atravessar o Mediterrâneo para a Europa.

"As patrulhas da guarda costeira resgataram 493 migrantes em seis operações [...] diferentes, de 15 a 18 de setembro" no noroeste da capital, Trípoli, segundo comunicado do porta-voz da Marinha, general Ayub Kacem.

Entre esses migrantes, "de diferentes países africanos, há 28 mulheres e cinco crianças", disse ele.

O caos que se seguiu à queda do ex-ditador Muammar Kadhafi em 2011 fez os migrantes da África Oriental optarem pela Líbia para chegar à Europa.

Milhares de migrantes estão bloqueados no território líbio, em condições degradantes. Sua situação se tornou ainda mais crítica desde o início de um novo conflito armado no sul de Trípoli, no início de abril.

